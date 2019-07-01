النزاهـة النيابية: البرلمان سيعدل نظامه الداخلي لالزام النواب اداء اليميـن الدستوري

2019/07/01 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم مجلس النواب تعديل ثغرة قانونية ضمن نظامـه الداخلي تتعلق باداء اليمين الدستوري ، مؤكدا عدم وجود سقف زمني محدد يلزم النواب باداء اليمين الدستوري قبل انتهاء جلسات الفصل التشريعـي للدورة النيابية الحاليـة .وذكر عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الامير المياحي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ” هناك ثغرة قانونية في النظام الداخلي […]

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