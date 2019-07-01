وزير الدفاع يستقبل رئيس جهاز مكافحة الارهاب

2019/07/01 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الدفاع نجاح الشمري في مقر وزارة الدفاع رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن طالب شغاتي.وذكر بيان مقتضب لوزارة الدفاع ” ان وزير الدفاع نجاح الشمري استقبل في مكتبه بمقر وزارة الدفاع رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن طالب شغاتي ، وبحثا التعاون المشترك في المجال العسكري “.من جانب اخر […]

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