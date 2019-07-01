2019/07/01 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، إنتاج كميات كبيرة من الخوخ بأنواعه المختلفة خلال الموسم الزراعي الحالي ضمن نطاق عمل شعبة زراعة القوش بمحافظة نينوى.وقالت مديرية زراعة نينوى التابعة للوزارة، في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “إنتاجية مشروع الحديقة النباتية لهذا الموسم بلغت أكثر من 100 طن من الخوخ لغاية الان، وما زالت عملية الجني مستمرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة:إنتاج كميات كبيرة من الخوخ خلال الموسم الحالي في نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة:إنتاج كميات كبيرة من الخوخ خلال الموسم الحالي في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة:إنتاج كميات كبيرة من الخوخ خلال الموسم الحالي في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).