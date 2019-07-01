الحداد يدعو إلى الإسراع بصرف مستحقات فلاحي الإقليم وتعويض المتضررين جراء السيول والحرائق

2019/07/01 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ،اليوم الإثنين، الى الاسراع بصرف مستحقات فلاحي الإقليم وتعويض المتضررين جراء السيول والحرائق.

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