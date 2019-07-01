2019/07/01 | 14:44

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الداخلية وجهاز المخابرات يضبطان معملاً لتصنيع السكائر المغشوشة في بغداد

يتبع .........

بغداد اليوم _ المثنى

أعلنت وزارة الدفاع، الاثنين (1 تموز 2019)، العثور على موقعين مفترضين لرفات اسرى كويتيين ضمن محافظة المثنى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم العثور على موقعين مفترضين لرفات اسرى كويتيين ضمن محافظة المث

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الحشد الشعبي ، الاحد ، عن تفكيك اربع عبوات ناسفة وتطهير نهر الوند في خانقين.

وقال اللواء 23 في الحشد، ببيان، إنه "فكك أربع عبوات ناسفة، وطهر نهر الوند للحافتين وقرى شيرك – يوسف بيك – امام عباس إلى

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاحد، عن طبيعة انفجار وقع باطراف قرية زراعية شمال شرق المحافظة، وأدى إلى مقتل وإصابة 3 فلاحين، فيما أشار لـ"سعي" تنظيم داعش إلى اتخاذ هذه القرية كـ"ملاذ" لخلاياه.

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