2019/07/01 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير العدل , فاروق امين الشواني , في مكتبه الرسمي وفد كتلة الإتحاد الوطني الكردستاني النيابية، برئاسة د.جوان احسان فوزي.وتقدم الوفد النيابي بالتهاني إلى السيد الوزير بمناسبة توليه منصب وزير العدل ، متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهام عمله بوزارة العدل باعتباره من الركائز الاساسية في الحكومة وتقدم خدمات أساسية في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل :التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للإرتقاء بمستوى العمل النعيم نيوز.

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