قوات الحشد تدمر إنفاق تابعة لداعش الإرهابي في ديالى

2019/07/01 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

دمرت قوات الحشد الشعبي، انفاقا تابعة لعصابات داعش الارهابية بعملية امنية في خانقين شمال شرق ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت "العهد

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