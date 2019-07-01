محافظ النجف يشرف على ممارسة حية لتشغيل الكاميرات الحرارية في بادية المحافظة

2019/07/01 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

اشرف محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري على ممارسة حية لتشغيل الكاميرات الحرارية في بادية النجف في المنطقة الخامسة لحرس الحدود ونجاح مهمتها في

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