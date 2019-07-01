علماء الاسلام ومفكروه..ومسؤولية محاربة التطرف والتكفير 

2019/07/01 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت الامة الاسلامية خلال فترة العقدين الاخيرين بمنعطفات حادة ومتشعبة أصابت المشروع الاسلامي الوحدوي بالعديد من الثغرات وأربكت الى حدّ ما بعض المكاسب ...

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