النزاهة:السجن لمسؤولين سابقين بوزارة الصحة سرقوا ستة مليارات دينارٍ ونصف المليار دينار

2019/07/01 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة،اليوم الاثنين، السجن لمسؤولين سابقين بوزارة الصحة سرقوا اكثر ستة مليارات دينار.وذكر بيان للهيئة ان"هيئة النزاهة افصحت عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحق ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الصحة لسرقتهم أكثر من ستة مليارات دينار، مبينا أن" المدانين استحوذوا على تلك الأموال بعد إقدامهم على اعتماد قوائم مزورة، وصرف رواتب لعناصر حماية وهميين".واضاف البيان،ان" المدانين اعتمدو قوائم مزورة لحمايات وهميين وصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصة بالصرف، مما أدى إلى حصول سرقة واختلاس للمال العام بلغت (6,500,000,000) مليارات دينار".وتابع ان " المدانين الهاربين هم مديرالتدقيق الأسبق في مكتب الوكيل الفني للوزارة ومديرا القسم المالي وقسم إدارة الموارد البشرية سابقا في الدائرة الإدارية والمالية قاموا بإحداث الضرر العمدي بأموال الجهة التي يعملون بها".واشار إن" محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على أقوال الممثلين القانونيين لوزارتي الصحة والداخلية اللذين طلبا الشكوى ضد المتهمين، ووصلت المحكمة القناعة الكافية بتجريمهم استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه،وحكمت غيابيا على كل واحد منهم بالسجن لمدة سبع سنوات".لافتا الى ان" قرار الحكم تضمن إصدار مذكرة قبض، وإجراء التفتيش الأصولي بحق المدانين مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلا عن الاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارتي الصحة والداخلية) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".

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