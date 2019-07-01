2019/07/01 | 14:47

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بالوثيقة: رئاسة الجمهورية تصادق على تعيين نصي الخطابي محافظاً لكربلاء

كلمة -

بغداد

أعلنت رئاسة الجمهورية، يوم الاثنين، عن مصادقة الرئيس برهم

صالح على تعيين نصيف الخطابي محافظاً لكربلاء.

وصوت مجلس محافظة كربلاء، الجمعة الماضية، على اختيار نصيف الخطابي

محافظا جديدا بدلا عن المقال عقيل الطريحي

وصادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة

محافظ كربلاء عقيل الطريحي.

يذكر أن مجلس محافظة كربلاء صوت، في (23 آيار 2019) بالأغلبية على

إقالة المحافظ عقيل الطريحي.

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