2019/07/01 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعتبرت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية سمعية الغلاب، الاثنين، أن المواقع الاباحية لاتقل خطورةً عن اجرام عصابات “داعش”.وقال تجمع مؤسسات بغداد الثقافية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه” سعياً لتطبيق وصايا المرجعية العليا بالحفاظ على رصانة النسيج الاسري والمجتمعي ونبذ كل ما هو مخل بالآداب والاعراف، وضمن الحملة الواسعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة النيابية: المواقع الاباحية لا تقل خطورة عن داعش وكالة خطوة برس.

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