2019/07/01 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس أعلن مجلس محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن فتح باب الترشيح لمنصب النائب الفني للمحافظ.وبحسب كتاب المجلس الذي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “بالنظر لخلو منصب النائب الفني للمحافظ، يعلن مجلس محافظة نينوى فتح باب الترشيح لمن يجد في نفسه الكفاءة من أهالي محافظة نينوى تقديم السيرة الذاتية اعتبارا من يوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس نينوى يفتح باب الترشيح لمنصب النائب الفني للمحافظ وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس نينوى يفتح باب الترشيح لمنصب النائب الفني للمحافظ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس نينوى يفتح باب الترشيح لمنصب النائب الفني للمحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).