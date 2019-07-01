وفاة ٣ عمال من بلدية الديوانية في حادث حريق

2019/07/01 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب حادث حريق في وفاة ثلاثة عمال من مديرية بلدية الديوانية .وقال مصدر في البلدية لوكالة وطن للانباء ” خلال توجه العمال الثلاثة وهم سائق كابسة واثنان من عمال التنظيف الى منطقة الطمر الصحي بالقرب من الطريق السريع نشب حريق مفاحئ مما تسبب في الحادث .واضاف ان فرق الدفاع المدني اتتشلت جثث الضحايا […]

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