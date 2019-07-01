ﺍﻟﻬﻴئة ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮﻛﻤﺎﻥ ترفض عودة البيشمركة وتؤكد مطالبتها بارسال تعزيزات عسكرية لكركوك

2019/07/01 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الهيئة التنسيقية العليا للتركمان في العراق رفضها عودة البيشمركة الى كركوك ,, فيما حذرت من ما وصفته بمؤامرة تحاك ضد المحافظة مطالبة بمنح التركمان منصب محافظ كركوك لحين اجراء الانتخابات المحلية .وقالت في بيان لها اليوم ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮﻛﻤﺎﻥ في ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، واكدت استغراب ﺍﻋﻀﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺻﺮﺍﺭ […]

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