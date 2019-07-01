2019/07/01 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عدد من أصحاب الورش والمحال في الحي الصناعي شمال مدينة الناصرية أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بـ”رفع الغبن في بدلات الإيجار الجديدة التي أبلغتهم بها دائرة البلدية “.وقال عدد من المتظاهرين , للنعيم نيوز ” أنهم دفعوا مستحقات تلك المحال وعلى الحكومة تمليكهم , إلا إن دائرة البلدية رفعت من قيمة الإيجارات وفرضت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مظاهرة لأصحاب الورش في الحي الصناعي بالناصرية لتنفيذ مطالبهم النعيم نيوز.

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