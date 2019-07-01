موسكو تبلغ بغداد رغبتها بأمر يخص السوق النفطية العراقية

2019/07/01 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا، اليوم الاثنين، مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في إطار اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+".

وأشاد الوزير الروسي بالعلاقات المتينة التي تربط روسيا بالعراق، وقال إن شركات الطاقة الروسية تتعاون بنشاط مع الجانب العراقي، مشيرا إلى "لوك أويل" و"غازبروم نفط" اللتين تشاركان بنجاح في مشاريع طاقة بالعراق.

وأضاف أن العديد من شركات الطاقة الروسية الأخرى مهتمة بدخول السوق العراقية، بما في ذلك في مجالات خدمات حقول النفط وتوريد معدات الطاقة، معربا عن أمله في أن يفتح التعاون بين البلدين مجالات واعدة جديدة لتنمية التعاون الثنائي.

وجاء اللقاء بين الوزيرين قبل انطلاق الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة اتفاق "أوبك+" بقيادة روسيا والسعودية، واجتماع مهم ستعقده الدول المشتركة في "أوبك+" غدا لبحث مسألة تمديد الاتفاق.

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