2019/07/01 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتهم الفساد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تطالب بمنع سفر وزير التخطيط السابق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تطالب بمنع سفر وزير التخطيط السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).