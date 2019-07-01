مجلس البصرة: حكومتا العبادي وعبد المهدي لم تف بوعودها لغاية الآن

2019/07/01 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عزا مجلس محافظة البصرة، الاثنين، عودة الاحتجاجات والتظاهرات الجماهيرية في عدد من مناطق البصرة إلى عدم إيفاء حكومتي رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي بوعودها بتخصيص عشرة الاف درجة وظيفية لخريجي المحافظة، فيما حذر من استغلال بعض الجهات الخارجية للتظاهر لإشعال فتيل الأزمة في المحافظة.وقال عضو […]

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