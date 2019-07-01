صالح يبحث مع المالكي حسم ملف ادارة الدولة بالوكالة بما يحقق التوازن الوطني

2019/07/01 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، اهمية حسم ملف ادارة الدولة بالوكالة بما يحقق التوازن الوطني خلال لقاءه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان رئاسة الجمهورية الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، “بحث الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد، والتاكيد على الاسراع في اختيار الشخصيات التي تتميز بالكفاءة والنزاهة لقيادة مؤسسات الدولة، وحسم ملف الادارة بالوكالة وبما يحقق التوازن الوطني”.كما تطرق الاجتماع ايضا الى “سياسة العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي وضرورة اقامة علاقات متوازنة وفقا للمصلحة الوطنية العليا”.واستعرض صالح والمالكي اخر المستجدات في المنطقة وموقف العراق من تصاعد الازمة فيها.

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