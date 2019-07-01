2019/07/01 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد الامين العام للمبادرة البرلمانية العربية جمال بو حسن، الاثنين، أن البحرين تمتلك الأدلة على وجود مخطط مسبق لاقتحام السفارة، مبيناً أن السفير البحريني سيعود قريباً الى العاصمة بغداد.وقال بو حسن في تصريح صحفي، إن “رسالة الرئيس البحريني حمد بن عيسى آل خليفة كانت صادمة للبعض عندما أكد أن العراق والبحرين علاقاتهم أكبر من أن يحاول البعض ان يفرق بينهما”.

وأضاف أن “إنزال العلم البحريني من اعلى السفارة كان لغرض الفتنة وما حصل ليس عملاً عفوياً بل كان مدبر له والبحرين تمتلك الأدلة على وجود مخطط مسبق لإقتحام السفارة”، لافتاً إلى أن “البحرين قررت ان تغلق هذا الملف نهائياً وان لا يتم النقاش فيه مطلقاً وتعود الأمور لنصابها الطبيعي”.

وتابع أن “السفير البحريني سيعود قريباً إلى بغداد ليمارس عمله”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين: نمتلك الادلة على وجود مخطط مسبق لاقتحام السفارة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين: نمتلك الادلة على وجود مخطط مسبق لاقتحام السفارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).