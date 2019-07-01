برشلونة يكسب 80 مليون يورو في صفقة غريزمان

2019/07/01 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنونت صحيفة "سبورت" الإسبانية على غلافها الاثنين عبارة "غريزمان..يوم القرار"، في إشارة إلى أن إعلان الفرنسي أنطوان غريزمان عن قرار انضمامه لبرشلونة الإسباني قد اقترب.

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