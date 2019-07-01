العثور على أربع عبوات وحزام ناسف في كركوك

2019/07/01 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، العثور على أربع عبوات ناسفة وحزام ناسف وسبحة وبطارية تفجير في محافظة كركوك.

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