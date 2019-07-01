2019/07/01 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء الى صرف مستحقات فلاحي الاقليم للسنوات من 2014 وحتى 2018.وقال الحداد في كتاب موجه الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وحصلت “خطوة برس” على نسخة منه إن “تفضلكم بالموافقة وبشكل عاجل الى الاسراع بصرف المستحقات المالية للفلاحين في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحداد يدعو عبد المهدي لصرف مستحقات الفلاحين بالاقليم منذ 2014 وحتى 2018 وكالة خطوة برس.

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