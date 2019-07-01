2019/07/01 | 15:46

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"أموال طائلة"..



تصريح مفاجئ من أردوغان بشأن مقتل خاشقجي

خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتفاصيل مفاجئة في قضية مقتل

الصحفي السعودي جمال خاشقجي.وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها قناة "إن.تي في" التركية، إن "بعض

الأشخاص يدفعون أموالا طائلة لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي

جمال خاشقجي"، دون أن يحدد هوية هؤلاء الأشخاص.وكان أردوغان قال في تصريحات سابقة أثناء قمة العشرين في مدينة أوساكا

اليابانية، إن "بلاده لن تقبل التستر على جريمة قتل خاشقجي"، مؤكدا

أنه يجب على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشف قتلة

خاشقجي.يذكر أن النائب العام السعودي كان أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول

الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال

شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن

تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ

عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول

إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية

وتقديمهم للعدالة.وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز،

مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار

بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي

العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.​وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون،

آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/

حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود

مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن

هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.

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