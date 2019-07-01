البحرين حجبت اللقاء تلفزيونيا.. منتخب العراق بالطائرة يفوز على قطر ويقترب من النهائيات الآسيوية

2019/07/01 | 15:46

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بغداد اليوم

حقق منتخب العراق بكرة الطائرة تحت سن 23 ظهر اليوم الاثنين الفوز على نظيره القطري بثلاثة اشواط دون رد، في ...





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