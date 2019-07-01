2019/07/01 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض لاعب فريق القوة الجوية لكرة القدم كرار نبيل إلى وعكة صحية، غيبته عن تدريبات الفريق مساء امس الاحد، تحضيراً لمباراة نفط الوسط يوم الاربعاء المقبل والتي ستقام على ملعب النجف الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للمرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.وأوضح المكتب الإعلامي للنادي أن اللاعب دخل أمس الاحد في أحد مستشفيات العاصمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“التيفوئيد“ يُغيب كرار نبيل عن مباراة نفط الوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“التيفوئيد“ يُغيب كرار نبيل عن مباراة نفط الوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).