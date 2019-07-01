2019/07/01 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- نينوى

أكد مجلس محافظة نينوى، انتهاء الخطر على حقول الحنطة والشعير في عموم المحافظة، مشيرا الى ان المدينة سلمت أكثر من 750 الف طن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة نينوى المحلية تعلن انتهاء الخطر على حقول الحنطة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة نينوى المحلية تعلن انتهاء الخطر على حقول الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).