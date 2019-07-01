السودان.. العثور على جثث لمتظاهرين فقدوا عقب الاحتجاجات

2019/07/01 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الاثنين، العثور على 3 جثث في أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم فقدوا امس عقب الاحتجاجات.

وقالت وزارة الصحة السودانية في

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