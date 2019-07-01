تدمير أنفاق لداعش في ديالى

2019/07/01 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

نفذت قوة من اللوائين 23 و20 بالحشد الشعبي، يوم الاثنين،

عملية امنية لملاحقة فلول داعش في قضاء خانقين شمال شرق

ديالى.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان ان "القوات الامنية نفذت عملية

امنية لملاحقة فلول داعش الارهابية في شمال شرق ديالى قرية جميل بيك

وقرية علياوة في قضاء خانقين بناء على معلومات استخباراتية".

واضافت ان "العملية اسفرت عن تدمير انفاق لداعش"، مؤكدا ان "العملية

حققت الاهداف المرسومة لها".

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