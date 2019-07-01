2019/07/01 | 15:48

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بالوثيقة: مجلس النواب يشكل لجنة لتقييم أداء الوزراء

كلمة -

متابعة

شكل مجلس النواب، يوم الاثنين، لجنة من 3 اعضاء لوضع معايير

تقييم اداء الوزارات.

ونشرت مواقع خبرية على وثيقة صادرة عن مجلس النواب بعنوان "امر

نيابي"، تضمنت: "استنادا الى قرار مجلس النواب بجلسته الثامنة عشر

المنعقد يوم السبت الموافق 18 ايار 2019، تشكل لجنة برئاسة السيد

النائب الاول لرئيس المجلس وعضوية السيدات والسادة النواب المدرجة

اسماءهم لاحقا لغرض وضع معايير تقييم اداء الوزارات توزع على اللجان

لتكون استمارة ونموذج موحد على اساسها يتم تقييم اللجان".

واضافت الوثيقة أن "اسماء اعضاء اللجنة هم: فيان صبري ومحمد اقبال

ومحمد شياع السوداني".

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