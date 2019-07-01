المنبر العراقي: تشكيك المتهمين بالفساد بالانتماءات الوطنية يكشف حقيقة احلامهم بدولة الطوائف

2019/07/01 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المنبر العراقي، الاثنين (1 تموز 2019)، أن تشكيك بعض المتهمين بالفساد بالانتماءات الوطنية يكشف حقيقة احلامهم بدولة الطوائف والمكونات.

وقال الناطق باسم المنبر، أوس الحمداني في بيان إن “التشكيك في الانتماءات الوطنية من قبل متهمين بعمليات سرقة وحالات فساد يكشف بشكل فاضح ان أحلام دولة الطوائف والمكونات ما تزال تعشعش في اذهانهم طمعا بجاه أو منصب على حساب معاناة شعبنا الكريم دون الاكتراث بما تسبب به هذا النهج من كوارث معاناة ما زال العراق يعيش تداعياتها حتى اللحظة”.

وأضاف اننا “نرفض وندين بشدة أي محاولة للعزف على اللحن الطائفي النشاز والذي سئم العراقيون سماعه، بوصفه إساءة لمجلس النواب وللسلطات التنفيذية وهو ما يجب ان ينتبه اليه الجميع ويعمل على مكافحته”.

وتابع: أن “العراق اجتاز المربع الطائفي وان الذي يدعي الحرص على أهله والخوف على مصلحتهم ينبغي عليه ان يُعلي الانتماء الوطني على ما دونه ويتخلى عن اطماعه الشخصية وانفاسه الطائفية، ولقد صدق من قال: ان كان بيتك من زجاج، فلا ترمي الناس بحجر”.

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