ثلاث ضحايا جدد جراء حرائق المحاصيل الزراعية بغربي كوردستان

2019/07/01 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثلاثة مدنيين كورد مصرعهم ، امس الأحد ، جراء اندلاع حريق في المحاصيل الزراعية في سرى كانيه (رأس العين) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت مصادر ميدانية من المنطقة إن: “حريقا اندلع في محصولي القمح والشعير في قرية العالية بسرى كانيه وامتدت النيران إلى المنازل المحيطة بالمحاصيل التي دخلت طور الحصاد بسبب شدة الرياح ، ما أسفر عن مصرع امرأتين وطفل”.

ووفق تلك المصادر فإن” أكثر من عشرة مدنيين لقوا مصرعهم منذ بداية موسم الحصاد في غربي كوردستان جراء الحرائق”.

وكانت هيئة الزراعة والاقتصاد في الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD قد أعلنت أن قيمة الأضرار الناتجة عن حرائق المحاصيل الزراعية بلغت 19 مليار ليرة سورية.

وقالت الهيئة ، إن «هذه الحرائق توزعت على مناطق الإدارة الذاتية كالتالي: إقليم الجزيرة34600، إقليم الفرات2450، الطبقة 1850، الرقة 1500، دير الزور 350، منبج 110 هكتار».

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