2019/07/01 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -gUynDvUOFk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أصحاب محلات الحي الصناعي يتظاهرون إحتجاجاً على إدارة بلدية الناصرية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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