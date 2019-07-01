2019/07/01 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج العشرات من عمال معمل نسيج الديوانية في تظاهرة داخل مبنى المعمل الواقع في حي النسيج داخل مركز المدينة للمطالبة في تحسين رواتبهم وزيادتها .وطالب عدد منهم عبر النعيم نيوز , وزارة المالية والمسؤولين العمل على تحسين ظروفهم وصرف رواتبهم والسعي إلى زيادتها .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمال معمل نسيج الديوانية يتظاهرون لتحسين رواتبهم النعيم نيوز.

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