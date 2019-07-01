ائتلاف العبادي يُهدد الأحزاب: سنكشف كواليس الصراعات على الدرجات الخاصة

2019/07/01 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق وجه #ائتلاف_النصر الذي يتزعمهُ #رئيس_الحكومة السابق #حيدر_العبادي، اليوم الاثنين، رسالة تهديدٍ للكتل والأحزاب، بكشف مفاوضاتها بشأن حصولها على #مناصب من الدرجات الخاصة.وقال المتحدث باسم كتلة […]

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