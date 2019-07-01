انتحار رجل أربعيني وسط خانقين

2019/07/01 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أفاد مصدر طبي، الاثنين، بانتحار رجل اربعيني وسط قضاء خانقين في ديالى.وقال المصدر لـ / المعلومة/ إن “رجلا يبلغ من العمر 48 عاما اقدم على الانتحار داخل غرفته في منزله وسط قضاء خانقين بالة حادة على اثره توفي فورا”.وأضاف، أن “الرجل يعاني من حالة معيشية صعبة ومتزوج وله 3 اطفال”، […]

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