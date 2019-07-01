الحكيم يعزي بضحايا “كابل” ويشدد على تطويق الارهاب

2019/07/01 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعرب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، عن تعازيه بضحايا الاعتداءات التي طالت العاصمة الافغانية كابل، فيما شدد على ضرورة تطويق الارهاب.





وقال الحكيم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تلقينا بأسف نبأ سقوط عشرات الشهداء والجرحى بسلسلة اعتداءات ارهابية طالت العاصمة الافغانية كابل صباح اليوم”.





وأضاف، “اذ نتقدم للحكومة الافغانية وشعبها الصديق لاسيما ذوو الضحايا بخالص مشاعر العزاء والمواساة ، نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي الى الاسراع بالعمل على تطويق الارهاب وتجفيف منابعه ولمزيد من التعاون الامني والاستخباراتي وصولا الى القضاء على كافة بؤر الارهاب”.





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