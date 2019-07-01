2019/07/01 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية بتمكن مفارز الأمن الوطني وبالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات من ضبط حالتي غش مع أجهزة الغش في أحد المراكز الامتحانية الوزارية .وذكر بيان من شرطة الديوانية تلقت النعيم نيوز نسخة منه , إن ” الأمن الوطني وبالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات فرع محافظات الفرات الأوسط تمكنوا من كشف وضبط …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حالتي غش في مراكز امتحان الديوانية النعيم نيوز.

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