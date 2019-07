بعد 5 ايام من تعيينها!! شجار وكدمات تطال المتحدثه باسم ترامب على ايدي كوريين شماليين

2019/07/01 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- WATCH: Incoming White House Press Secretary Stephanie Grisham bruised in 'an all out brawl' with the North Koreans.Video appears to show her trying to push a way in for U.S.reporters to cover the meeting between President Trump and Kim Jong Un.More: https://t.co/xcSHBKdqO7 pic.twitter.com/Ir3ZMxHqa8 — Greg Angel (@NewsGuyGreg) June 30, 2019

