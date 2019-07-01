جهاز مكافحة الإرهاب يصدر بيانا بشأن الضباط والمراتب المفسوخة عقودهم

2019/07/01 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… دعا جهاز مكافحة الارهاب، الاثنين، منتسبيه من الضباط والمراتب المفسوخة عقودهم الى مراجعة دوائره خلال مدة زمينة محددة من أحل اعادتهم الى الخدمة.وقال الجهاز في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، على “الضباط والمراتب المفسوخة عقودهم منذ تاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٤ مراجعة اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب لغرض تسجيل اسمائهم ووحداتهم وتاريخ فسخ […]

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