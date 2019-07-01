2019/07/01 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صولاغ: تحذير واشنطن عن عودة داعش الى العراق محاولة لبث الرعب في المنطقة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صولاغ: تحذير واشنطن عن عودة داعش الى العراق محاولة لبث الرعب في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).