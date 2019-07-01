رقم قياسي في عبور السفن لقناة السويس

2019/07/01 | 16:08

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أثناء تفقده حركة الملاحة في القناة

الفريق مهاب مميش:” رقم قياسي في عبور السفن للقناة بعبور 173 سفينة بحمولات 11.8 مليون طن خلال ثلاثة أيام”

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الإقنصادية لمنطقة القناة، صباح اليوم الجمعة أثناء تفقده لحركة الملاحة في قناة السويس، أن حركة السفن العابرة للقناة سجلت رقما قياسياً في الأعداد والحمولات خلال ثلاثة أيام، حيث بلغ عدد السفن العابرة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة (26 و 27 و 28 يونيو 2019) 173 سفينة بإجمالي حمولات 11.8 مليون طن بمتوسط عبور يومي 58 سفينة ومتوسط حمولات يومي بلغ 3.9 مليون طن.



كما شهدت القناة اليوم الجمعة عبور 67 سفينة من الإتجاهين بإجمالي حمولات 5.3 مليون طن.

وقد أعرب الفريق مميش عن سعادته بهذه الأرقام القياسية قائلاً:” ؟إن هذه الأرقام تؤكد على النجاح الباهر لقناة السويس الجديدة ودفعها لعجلة الإقتصاد القومي المصري”.

وأضاف مميش” إن الإجراءات والتخفيضات والحوافز الممنوحة من هيئة قناة السويس للسفن العابرة والخطوط الملاحية كان لها تاثير واضح فيما تحقق من زيادات في عائدات القناة”.

بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 30 سفينة بإجمالي حمولات 1.9 مليون طن، على رأسها سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة MURCIA MAERSK وهي من أكبر سفن الحاويات في العالم وحمولتها 221.3 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورة.



كما بلغ عدد السفن القادمة من الجنوب 37 سفينة بإجمالي حمولات 3.4 مليون طن على رأسها سفينة الحاويات العملاقة OOCL GERMANY التي ترفع علم هونج كونج وهي من أكبر سفن الحاويات في العالم وحمولتها 220.7 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

هذا وقد زار الفريق مميش خلال جولته التفقدية مارينا المرشدين بالإسماعيلية حيث وجه الشكر للسادة المرشدين ورجال التحركات وجميع العاملين بالهيئة الذين يعملون ليل نهار للحفاظ على معدلات الأداء العالية في القناة.

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