الدفاع العراقية تشكك ايضا برفاة الاسرى الكويتيين في السماوة

2019/07/01 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع، الاثنين، إنه تم العثور على موقعين مفترضين لرفات أسرى كويتيين ضمن محافظة المثنى.وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم أنه “تم العثور على موقعين مفترضين لرفات أسرى كويتيين ضمن محافظة المثنى بطريق نقرة السلمان”.وأكدت، أن “العملية تمت التعاون بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب الاحمر الدولية”، مبينةً “تم رفع الرفات من...

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