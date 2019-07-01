تنظيم جديد لشاغلي الدرجات الخاصة في مشروع قانون الخدمة المدنية

2019/07/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​د. بشار الحطاب خبير قانوني تطرقت اغلب الدساتير العربية إلى التوصيف القانوني لبعض شاغلي الدرجات الخاصة كما هو الحال لمنصب نائب الوزير الذي يعد من أعضاء الحكومة في الدستوري المصري الصادر عام 2014, وبذلك تعد هذه الوظيفة ذات طبيعة سياسية خلافاً لما هو عليه الحال في العراق, حيث يكون الموظف من ذوي الدرجة الخاصة في مركز تنظيمي خاص, ولايكون لتدرجه الوظيفي أي أثر …

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