نواب ومراقبون: وزارة التربية أصبحت العقدة الأخيرة في كابينة عبد المهدي – تقرير

2019/07/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الفصل التشريعي أوشك على الانتهاء، ولم تكتمل كابينة عبد المهدي الوزارية..



تباينت آراء النواب والمراقبين للشأن السياسي العراقي حول أسباب التأخير..



والمواطن لا يزال ينتظر نهاية هذه الأزمة.

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