2019/07/01 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للجهاز حصل عليه موقع "الغدير"، انه" على منتسبي جهاز مكافحة الارهاب من المفسوخة عقودهم مراجعة اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب لغرض تسجيل اسمائهم ووحداتهم وتاريخ فسخ عقودهم من الجهاز مع درج عناوينهم وارقام هواتفهم مع بيان اسباب غيابهم وهروبهم من الخدمة العسكرية، ليتسنى للجنة النظر بطلبات اعادتهم الى الخدمة وفقا لما ورد في التوجيهات الواردة من مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وخلال مدة ١٠ ايام اعتبارا من ٢ تموز ٢٠١٩ .انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الارهاب يدعو منتسبيه من المفسوخة عقودهم مراجعة اكاديميته ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الارهاب يدعو منتسبيه من المفسوخة عقودهم مراجعة اكاديميته ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).