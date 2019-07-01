موسكو تشكر بغداد لدعم ترشحها لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي

2019/07/01 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية وكالة الوزير مفوض رحمن فرحان العامري التقى سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق السيد ماكسيم ماكسيموف في مقر الوزارة ببغداد ، وتم خلال اللقاء التطرق الى العلاقات الثنائية المتميزة مابين البلدين الصديقين وسبل تطويرها".وأضاف البيان، أن" السفير الروسي سلم خلال اللقاء مذكرة شكر وتقدير الى العراق وذلك لدعمه ترشيح روسيا الاتحادية لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) للفترة 2020-2022 اثناء الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للامم المتحدة مؤخرا".انتهى..م.م

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