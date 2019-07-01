العثور على 4 عبوات ناسفة خلال عملية أمنية باحدى قرى كركوك

2019/07/01 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية على4 عبوات ناسفة خلال عملية أمنية باحدى قرى محافظة كركوك.وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن: انه وفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من العثور على ٤ عبوات ناسفة وحزام ناسف وسبحة وبطارية تفجير، خلال عملية أمنية بقرية البو […]

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