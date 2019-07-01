مكافحة الارهاب يدعومنتسبيه المفسوخة عقودهم الى مراجعة الاكاديمية لغرض تسجيل تاريخ فسخ عقودهم من الجهاز

2019/07/01 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا جهاز مكافحة الارهاب منتسبيه المفسوخة عقودهم الى مراجعة الاكاديمية لغرض تسجيل تاريخ فسخ عقودهم من الجهاز.وذكر الجهاز في بيان” انه دعا منتسبيه من الضباط والمراتب المفسوخة عقودهم منذ تاريخ العاشر من شهر حزيران لعام ٢٠١٤، الى مراجعة اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب لغرض تسجيل اسمائهم ووحداتهم وتاريخ فسخ عقودهم من الجهاز مع درج عناوينهم […]

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